Karol Niemczycki, bramkarz Cracovii: Oceniam siebie za ten sezon na cztery plus

Z pewnością było w nich wiele chwil dla mnie bardzo pozytywnych, rozwinąłem się praktycznie pod każdym względem. Jeśli zaś chodzi o wyniki, to musimy sobie zawieszać poprzeczkę znacznie wyżej. Każdy musi od siebie wymagać więcej i głęboko wierzę w to że następny sezon będzie znacznie lepszy.

Nie, nie byłem, z tego co wiem, to zaproszeni zostali tylko laureaci. Na pewno ucieszyło mnie to wyróżnienie, znalazłem się w trójce najlepszych młodych zawodników ekstraklasy. W takich plebiscytach bramkarze są rzadko brani pod uwagę, dlatego tym bardziej cieszy mnie to wyróżnienie. Cieszyłoby jeszcze bardziej, gdybym wygrał.

Na pewno dla pana, jako dla debiutanta, był to trudny sezon, bo pojawiło się nowe wyzwanie.

Był to dla mnie pierwszy sezon w ekstraklasie, nowa drużyna, nowe otoczenie. Było to fajne wyzwanie, któremu sprostałem. Oczywiście, jestem świadomy tego co mam do poprawy, ponieważ stać mnie na wyjście na jeszcze wyższy poziom, co będzie celem na nadchodzące miesiące. Natomiast widzę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku i jest to dla mnie budujące.

Rozegrał pan 27 meczów w lidze. Spodziewał się pan, że będzie ich aż tyle?

Zakładałem że przychodzę i będę pierwszym bramkarzem. Moim celem było to, by zagrać pełny sezon, dlatego ciężko pracowałem, by móc wystąpić w każdym meczu.

Który mecz uważa pan za swój najlepszy występ?