KARTA ROWEROWA - MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY. Wyniki testu wiedzy!

LAUREACI KONKURSU KARTA ROWEROWA - MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY

Miejsce I - Aleksander Jakubowski, Kraków

- Aleksander Jakubowski, Kraków Miejsce II - Aleksandra Lebiest, Kokotów

- Aleksandra Lebiest, Kokotów Miejsce III - Jonasz Bogacz, Sufczyn

- Jonasz Bogacz, Sufczyn Miejsce IV - Agata Mendrek-Machowicz, Kraków

- Agata Mendrek-Machowicz, Kraków Miejsce V - Katarzyna Hebda, Gwoździec

- Katarzyna Hebda, Gwoździec Miejsce VI - Wanda Kowalska, Kraków

- Wanda Kowalska, Kraków Miejsce VII - Emilka Kucińska, Kraków

- Emilka Kucińska, Kraków Miejsce VIII - Magdalena Olchawa, Łoniowa

- Magdalena Olchawa, Łoniowa Miejsce IX - Franciszek Czekaj, Kraków

- Franciszek Czekaj, Kraków Miejsce X - Emilia Dyczko, Męcina Mała

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

PRZEDSTAWICIEL KAPITUŁY KONKURSU SKONTATKUJE SIĘ Z LAUREATAMI W CELU PRZEKAZANIA NAGRÓD

Karta rowerowa to nie tylko wyjątkowy dokument zaświadczający, że znasz przepisy i się do nich stosujesz. Karta rowerowa to symbol mądrego rowerzysty, który chce się doskonalić i zdobywać kolejne doświadczenia by być bezpiecznym i postępować w sposób bezpieczny. Myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych uczestnikach ruchu drogowego.

Aby ułatwić Ci przystąpienie do właściwego egzaminu na kartę rowerową, przygotowaliśmy test, dzięki któremu można było sprawdzić swoją wiedzę! Przed rozpoczęciem testu zachęcaliśmy do zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się w dalszej części strony.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych od 10 roku życia. Konkurs trwał do niedzieli, 6 czerwca.

O tym, dlaczego warto było wziąć udział w konkursie „Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy” opowiada Grzegorz Wysopal, Kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. KLIKNIJ, aby przeczytać wywiad!

Pamiętaj! Do dziesiątego roku życia kierujący rowerem pod opieką osoby dorosłej w rozumieniu przepisów kodeksu drogowego jest pieszym. Na drogę można wyjechać rowerem samodzielnie pod warunkiem posiadania karty rowerowej!

Jak ważna jest troska o bezpieczeństwo na drogach naszych dzieci i dlaczego to właśnie karta rowerowa jest jednym z tych elementów, opowiada Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kliknij i przeczytaj wywiad!

____________________

Na laureatów czekają wspaniały nagrody!

laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę główną:

rower górski Skilledbike Fast S.604

Model Fast (S.604) firmy Skilledbike produkującej rowery pod własną marką, to rower MTB, który stanie się najlepszym przyjacielem młodego miłośnika jazdy na dwóch kółkach. Ma wszystko czego potrzeba do bliższych i dalszych podróży: aluminiowa rama (rozmiar 26"), amortyzowany widelec i 21 przekładni umilą jazdę w każdym terenie. Rower Skilledbike Fast pozwoli Ci bezpiecznie odkrywać świat! Więcej informacji o rowerze znajdziesz na: www.skilledbike.pl

kask rowerowy

zestaw akcesoriów rowerowych

Laureaci drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają:

kask rowerowy

rowerowy zestaw akcesoriów rowerowych

Laureaci miejsc od czwartego do dziesiątego otrzymają:

kask rowerowy

____________________

Poniżej znajdziesz materiały edukacyjne, które pomogą Ci w naszym konkursie. To musisz wiedzieć!

Kierujący rowerem w pierwszej kolejności stosuje się do poleceń osoby kierującej ruchem a sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi.

Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła zielonego.

Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi przodem lub tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła czerwonego.

Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i podnosi rękę do góry oznacza to mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału, czyli światło żółte lub czerwone i żółte.

NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI DROGOWE:

Droga rowerowa, pas rowerowy, śluza rowerowa

Na drodze jednokierunkowej znak wyznacza kontrapas rowerowy.

____________________

Sierżant rowerowy

Wskazuje kierunek i tor ruchu roweru.

Kontrapas służy do jazdy tylko w wyznaczonym kierunku. W przeciwnym kierunku należy jechać jezdnią wraz z innymi pojazdami.

____________________

Ciąg pieszo-rowerowy

____________________

Strefa zamieszkania

Zachowaj ostrożność i ustępuj pieszym na ciągu pieszo-rowerowym w strefie zamieszkania oraz jeśli jedziesz po chodniku (tylko jeśli na jezdni jest podniesiona prędkość powyżej 50 km/h lub jest ulewa, śnieżyca, gęsta mgła).

____________________

Ustąp pierwszeństwa!

____________________

Droga z pierwszeństwem

____________________

Znak C-13 - droga dla rowerów

____________________

Znak C-13a- koniec drogi dla rowerów

____________________

Znak B-9 - zakaz wjazdu rowerów

ZAPAMIĘTAJ!

Prawo o ruchu drogowym – regulacje obowiązujące od 1 czerwca 2021r.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Pieszy musi zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się czy może wejść na przejście, żeby nie wtargnąć bezpośrednio przed pojazd. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność, zwolnić przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie.

MAŁA POLA RADZI:

Dlaczego warto jeździć ostrożnie?

Piesi i rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że nie są osłonięci jak kierowcy samochodów karoserią, nie mają pasów bezpieczeństwa ani poduszek powietrznych. Pamiętajmy, że piesi i rowerzyści wobec rozpędzonych pojazdów są całkowicie bezbronni. Wypadek z ich udziałem niesie za sobą niezwykle poważne konsekwencje: m.in. urazy, złamania, uszkodzenia narządów wewnętrznych, krwawienia, uszkodzenie kręgosłupa.

Reguła ograniczonego zaufania w praktyce

Czy jeśli jadę zgodnie z przepisami oznacza, że jestem bezpieczny? Odpowiedź brzmi: NIE. Do większości wypadków, w których poszkodowani zostali rowerzyści, przyczynili się też inni uczestnicy ruchu, szczególnie kierowcy samochodów. Dlaczego? Niestety kierowcy samochodów nie zawsze stosują się do reguł bezpiecznej jazdy. W większości wypadki te powstały z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu rowerzystom oraz nieprawidłowego wyprzedzania rowerzystów.

Nawet, jeżeli przepisy ruchu drogowego przyznają w określonych sytuacjach pierwszeństwo rowerzyście to zawsze powinieneś się upewnić, czy zostałeś dostrzeżony przez innego kierującego i czy jego zachowanie, w szczególności prędkość poruszania się, świadczą o tym, że udzieli Tobie pierwszeństwa. Bądź skupiony, obserwuj zachowania innych, reaguj. Nie lekceważ niebezpieczeństwa. Lepiej zachowywać ostrożność i nie próbować egzekwować stanowczo pierwszeństwa.

Przygotowany rowerzysta

Warto zadbać o to, by być widocznym na drodze. Im bardziej będziemy widoczni, tym bardziej zwiększa się nasze bezpieczeństwo. Używajmy świateł, ale także elementów odblaskowych. Ale widoczność to nie tylko światła i odblaski. Na drodze nie widać o czym myślimy, co chcemy zrobić i jakie mamy zamiary. Dlatego tak ważne jest, abyśmy przekazywali jasne, czytelne i wyraźne sygnały co chcemy zrobić. Zanim skręcimy lub zmienimy pas ruchu, sygnalizujmy / pokazujmy już wcześniej wyciągniętą ręką, że mamy taki zamiar.

PARTNERZY AKCJI:

Więcej porad i materiałów edukacyjnych związanych z kartą rowerową: www.brd.malopolska.pl

____________________