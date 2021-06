Kibic kibicowi, czyli jak fani Wisły Kraków zorganizowali pomoc dla poszkodowanych z Nowej Białej

On sam jest do lat kibicem Wisły, członkiem Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków, co w tej historii też ma swoje znaczenie. Bo jak tłumaczy pan Łukasz: - Od razu skontaktowałem się z panią Joanną z Socios. Chciałem, żeby od początku cała akcja miała ręce i nogi. Żeby potwierdzona była jej wiarygodność. W dzisiejszych czasach różnie bywa ze zbiórkami, a ja nie chciałem, żeby ktoś mi zarzucił, że są tutaj jakieś nieprawidłowości.

Zdradza również, jak krok po kroku organizował akcję pomocy dla kibica Wisły z Nowej Białej. Zaczęło się od wspomnianego materiały w TVN24, a później… Oddajmy głos panu Łukaszowi: - Mam trochę znajomych w okolicach Nowej Białej, poprzez Facebooka pytałem mieszkańców tej miejscowości, czy znają tego chłopaka, bo wysyłałem zdjęcie. Już po paru minutach dostałem odpowiedź, następnie kontakt do mamy Wiktora. Wiem, że Wiktor mocno interesuje się Wisłą. Rozmawiałem na razie tylko z jego mamą, ale nie była to długa rozmowa, bo ci biedni ludzie wciąż są w szoku. Planuję tam jednak pojechać. Ze Szczawnicy mam do Nowej Białej około 30 kilometrów. U nas ludzie mocno się mobilizują, żeby pomóc poszkodowanym. Proponują transport, zbiórki odzieży, potrzebnych artykułów, również noclegi. Jest naprawdę bardzo duża mobilizacja. Trudno przy takiej tragedii mówić o jakichkolwiek pozytywach, ale jeśli już, to chyba jest nią teraz taka zwykła ludzka solidarność.