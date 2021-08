Kibice dali niecodzienny prezent urodzinowy prezesowi Cracovii

- Chcieliśmy uhonorować naszego prezesa, który tyle cierpiał i narzekał, ile go kosztuje nawóz do trawy w ośrodku treningowym w Rącznej (20 tys. zł. - przyp.) - mówi nam jeden z kibiców „Pasów”, uczestników tej akcji. - Nie mamy takich możliwości finansowych jak prezes, ale tonę dobrego nawozu do trawy zakupiliśmy. Z okazji 69 urodzin chcieliśmy mu ofiarować skromny prezent od rzeszy kibicowskiej w podzięce za trwanie w ekstraklasie.

Dość kontrowersyjny był natomiast fakt, że worki zostały przewiązane szarfą do… wieńców pogrzebowych. Jest na nich napis: „Naszemu drogiemu prezesowi z okazji 69 rocznicy urodzin, w dowód uznania za trwanie w ekstraklasie wdzięczni kibice”

Nawóz został złożony do magazynu.

- Jestem kibicem z 40-letnim stażem – mówi fan Cracovii. - Ręce mi opadają, gdy widzę, co się dzieje. Nie chodzi o to, byśmy zdobywali mistrzostwo co roku, ale dążyli do sukcesu, a tego nie ma.