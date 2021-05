Kiedy szczepionki przeciw COVID-19 zaczynają działać? Wyjaśniamy

I tak w przypadku szczepionki Pfizera minimalny czas oczekiwania na nabycie pełnej odporności po drugiej dawce preparatu to 7 dni. W przypadku szczepionki Moderny jest to 14 dni, a w przypadku AstraZeneki - 15 dni od podania drugiej dawki. Jeśli chodzi o preparaty jednodawkowe, takie jak Johnson&Johnson, część odporności organizm nabywa po 14 dniach, natomiast pełną ochronę szczepionka zapewnia po 28 dniach.

Nie oznacza to jednak, że zaraz po sczepieniu możemy czuć się w pełni bezpieczni. Należy pamiętać, że odporność nie pojawia się zaraz po przyjęciu zastrzyku. Wytworzenie przeciwciał zajmuje układowi immunologicznemu jakiś czas. Ile? Czas ten różni się w zależności od podanego preparatu, jednak niepełną odporność organizm uzyskuje zwykle już po kilku dniach.

Natomiast wczesne badania amerykańskich naukowców na myszach doprowadziły do ciekawych wniosków. Myszy, które otrzymały dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, zyskały 13 tygodni odporności na SARS-CoV-2. Czy to mało? Niekoniecznie, bo tygodnie u myszy przekładają się na długie lata u człowieka.

Szczepionki przeciwko COVId-19 zaczęły być testowane na ludziach w marcu ubiegłego roku, gdy rozpoczęła się pierwsza faza badań klinicznych. Upłynęło wiec za mało czasu, by stwierdzić, jak długo będzie trwała poszczepienna ochrona organizmu.

Co ważne: wytworzenie odpowiedniej ilości przeciwciał może potrwać kilka lub kilkanaście dni. Zależy to nie tylko od rodzaju podanej szczepionki, ale także od indywidualnych uwarunkowań każdego organizmu, a także od tego, czy dana osoba w przeszłości przechorowała Covid-19.

Jak sprawdzić czy jesteśmy odporni?

Jedynym pewnym sposobem, by ocenić, czy i na jakim poziomie jesteśmy odporni na COVID-19, jest wykonanie testu na przeciwciała. Na rynku do wyboru mamy testy jakościowe, półilościowe i ilościowe. Lekarze rekomendują wykonywanie testów ilościowych, ponieważ odznaczają się one dużą wiarygodnością, ponadto informują nie tylko o obecności przeciwciał, ale również ich stężeniu.