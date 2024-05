Kilka wariantów dla strefy czystego transportu w Krakowie. Ostateczna decyzja po konsultacjach z mieszkańcami Piotr Tymczak

Miasto przygotuje kilka wariantów wyeliminowania w Krakowie pojazdów, które najmocniej zanieczyszczają powietrze. Andrzej Banaś

Obecna sytuacja jest taka, że obowiązuje uchwała wprowadzająca w Krakowie od 1 lipca strefę czystego transportu. Wszystko wskazuje na to, że w tej uchwale zostanie zmieniony termin, tak by obostrzenia nie weszły od połowy tego roku. To pozwoli na przygotowanie nowej uchwały, w której uwzględnione zostaną nowe zasady dla strefy, przygotowane po konsultacjach z mieszkańcami.