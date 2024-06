Kilkadziesiąt akcji ratunkowych w Tatrach, w tym jedna nocna. TOPR podsumowuje długi weekend

Nocna akcja ratunkowa w Tatrach

O jednym z wypadków ratownicy TOPR zostali poinformowani w niedzielę 2 czerwca ok. godz. 22. Na płacie śniegu pomiędzy Zawratem a Świnicą poślizgnął się i podczas upadku doznał potłuczeń jeden z turystów. W kierunku potrzebujących pomocy ruszyła kilkunastoosobowa grupa ratowników.

- Ratownicy musieli dojechać do Wodogrzmotów Mickiewicza, a następnie na piechotę ruszyli Doliną Roztoki i Doliną Pięciu Stawów Polskich - opisuje akcję ratownik dyżurny TOPR. Ratownicy po dotarciu na miejsce i opatrzeniu poszkodowanego przygotowali go do transportu śmigłowcem, który o świcie przetransportował turystę do zakopiańskiego szpitala.

W Tatrach cały czas jest śnieg

Ratownicy TOPR ostrzegają, że w Tatrach, na północnych stokach, śnieg jeszcze długo może się utrzymywać.