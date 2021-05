Kino Pod Baranami zaprasza na spotkanie z Tildą Swindon. Dwa filmy z udziałem słynnej aktorki będą dostępne od 14 do 17 maja

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

Już niebawem polscy widzowie zobaczą ją ponownie na wielkim ekranie, za sprawą krótkometrażowego filmu "Ludzki głos" Pedro Almodóvara. Zanim jednak to nastąpi, Kino Pod Baranami zaprasza na swoją platformę e-kinopodbaranami.pl, gdzie dostępne są dwa wcześniejsze filmy z udziałem aktorki.

"Musimy porozmawiać o Kevinie" Lynne Ramsay to prowokujący thriller, zadający intrygujące pytania na temat rodziny, instynktu macierzyńskiego oraz ludzkiej natury. Obok Tildy Swinton wystąpili w nim młodziutki Ezra Miller oraz John C. Reilly. "Tylko kochankowie przeżyją" to hipnotyzująca historia miłosna, której bohaterzy są wampirami zmęczonymi setkami lat życia i zdegustowanymi tym, jak rozwinął się świat. Wyreżyserowane przez kultowego, amerykańskiego reżysera Jima Jarmuscha dzieło, zachwyca wysmakowanymi zdjęciami, melancholijną atmosferą oraz znakomitymi rolami Swinton, Toma Hiddlestona i Mii Wasikowskiej.