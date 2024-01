Klaudia Wajda i Patryk Jarosz z krakowskiego klubu najlepszymi karatekami w Polsce

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego to jeden z najmocniejszych ośrodków karate w kraju. Potwierdziły to czerwcowe mistrzostwa Polski, w których krakowianie wywalczyli największą liczbę medali i zostali najlepszą drużyną imprezy. Silna reprezentacja krakowian pojechała także w październiku do Rimini, gdzie zawodnicy sięgali po medale mistrzostw Europy.

Krakowski klub jest prowadzony przez Klaudię i Rafała Wajdów. Zawodniczka jest postacią znaną na arenie międzynarodowej, a jej ogromną klasę potwierdzają wyniki z zeszłego roku. Wajda sięgnęła po Puchar Świata w Uzbekistanie, pięć złotych medali październikowych mistrzostw Europy we Włoszech oraz cztery złote medale na mistrzostwach Polski i jeden srebrny krążek indywidualnie oraz drużynowo.

Patryk Jarosz pochodzi z Biłgoraja, jednak obecnie jest związany z Krakowskim Klubem Karate Tradycyjnego. Trenuje już od 16 lat, a w minionym sezonie odnosił sukcesy na krajowym i międzynarodowym poziomie. W Rimini został mistrzem Europy w kategoriach kumite (pojedynek) oraz fukugo (dwubój złożony z kumite i kitei).