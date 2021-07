Klimkówka. Woda porwała z łąk bele siana. Wpadły do jeziora, najwięcej osiadło na cofce w Uściu Gorlickim [ZDJĘCIA]

Kluczem całej historii z belami siana i słomy w zalewie jest powódź błyskawiczna, do której podczas nawałnic, które przeszły nad Hańczową i Skwirtnem na przełomie czerwca i lipca. Według systemu RainGRS, w rejonie Uścia Gorlickiego spadło ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy. Wyschnięta ziemia nie zdołała wchłonąć tak dużej jej ilości i po prostu spłynęła, niczym rzeka. Przy okazji zabrała ze sobą wszystko, co napotkała. Prąd był tak silny, że podołał belom siana i słomy. Każda waży kilkaset kilogramów. Finalnie wpadły do Klimkówki.

- Część osadziła się na cofce, inne popłynęły w kierunku korony zapory – opowiadał nam Franciszek Witek, strażnik rybaki.