Klucze, Bolesław. Niebezpieczne popisy piratów drogowych. Biją rekordy na radarowych wyświetlaczach prędkości!

Jak informują mieszkańcy tych gmin, wielu piratów drogowych znalazło zupełnie inne zastosowanie dla tych urządzeń. Wielu kierowców wykorzystuje je bowiem do bicia rekordów prędkości.

Tuż obok tego radaru są sklepy, szkoła, stacja paliw, przystanek, a przede wszystkim pasy! To fajnie, że taki radar tam jest tylko czemu on nie robi zdjęć? Często widzę, jak wariaci dodają gazu, gdy się do niego zbliżają. Tylko czekać aż któryś spowoduje wypadek! - zaznacza Stanisław Krawiec, mieszkaniec gminy Bolesław