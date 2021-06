Kobylanka. Nowa hala czeka na miłośników sportu. Do dyspozycji mają nowoczesny obiekt wart dziesięć milionów złotych [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Sportowa inwestycja w Kobylance pochłonęła prawie dziesięć milionów złotych, z czego prawie 3,5 mln stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sama arena ma 45 metrów długości i 27 metrów szerokości, a w najwyższym punkcie 13 metrów wysokości. Widownia liczy 240 miejsc. Do tego całe zaplecze sanitarne i szatniowe. By ogrom powierzchni łatwiej było utrzymać czystość, gmina za prawie 17 tysięcy złotych kupiła profesjonalną maszynę sprzątającą.

Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na prąd i ciepłą wodę. Obiekt ma wbudowane czujniki ugięcia legarów i bezpośrednie połączenie alarmowe z Państwową Strażą Pożarną w Gorlicach. Budynek w pełni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – jest wyposażony w platformę schodową i odpowiednio przystosowane sanitariaty.