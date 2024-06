Kochają Wisłę Kraków i jazdę na rowerze. Teraz połączą obie pasje

Ta wyprawa rowerowa, nad którą patronat objęło Stowarzyszenie Historia Wisły, ma na celu przypomnienie, że w krakowskim klubie funkcjonowała kiedyś sekcja kolarska. Miało to miejsce w latach 1948-1962.

Wiceprezes Stowarzyszenia Historia Wisły, Jakub Zalotyński z uśmiechem komentuje inicjatywę: - Otwartość Stowarzyszenia Historia Wisły na różne inicjatywy jest już powszechnie znana. Tym razem mamy okazję do przypomnienia o istniejącej w latach 1948-1962 sekcji kolarskiej Wisły. Postanowiliśmy objąć patronatem organizowaną przez śmiałków z amatorskiej, nieformalnej Wiślackiej Grupy Rowerowej wyprawę kolarską na trasie Wisła - Kraków o niebagatelnym dystansie blisko 180 km. Cieszymy się, że kolarze amatorzy, kibicujący na co dzień krakowskiej Wiśle, postanowili skorzystać z naszej pomocy, m.in. przy okazji projektowania grupowych koszulek wzorowanych na tych, w jakich jeździli przed laty zawodnicy Wisły Kraków. Wyzwanie jest, dlatego tym bardziej cieszę się z zaproszenia do bezpośredniego uczestnictwa i jazdy wraz z grupą. Głęboko wierzę, że podołamy.