Kolej Podłęże – Piekiełko szybciej od „sądeczanki”? PKP PLK zaczyna od modernizacji linii Chabówka – Nowy Sącz Janusz Bobrek

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę czterech podstacji trakcyjnych. Inwestycja, to niezbędny krok do elektryfikacji linii Chabówka – Nowy Sącz na przygotowywanej trasie „Podłęże – Piekiełko”. Z Krakowa do Nowego Sącza w godzinę pojedziemy najprawdopodobniej w 2027 roku, czyli wcześniej niż w przypadku drogi do Brzeska, „sądeczanki”, bo tu termin ukończenia inwestycji przesunął się do 2029 roku. Budowa połączenia „Podłęże – Piekiełko” zapewni lepszą komunikację kolejową w Małopolsce oraz na międzynarodowej trasie Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne. Stąd jej finansowanie (ponad 7 mld zł) nie powinno być, zdaniem posła Patryka Wichra, zagrożone.