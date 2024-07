Kolejna odsłona afery na polskiej kolei. Newag pozwał informatyków Dragon Sector za naruszenie praw autorskich

O rzekomych rzekomych usterkach pojazdów produkowanych przez sądecki Newag głośno zrobiło się w grudniu ubiegłego roku Zgodnie z treścią publikacji Onetu opatrzonej tytułem: „Skandal na polskiej kolei. Hakerzy ujawnili, kto stoi za tajemniczymi awariami pociągów”. Do problemów dochodzić miało w modelach z serii Impuls, których producentem jest sądecki Newag.

- Nasze ustalenia wskazują na celowe ingerencje w oprogramowanie i wprowadzenie blokad, które na wiele dni unieruchamiały pojazdy - pisali Łukasz Cieśla i Tomasz Mateusiak, dziennikarze Onet.

To właśnie oni dotarli do informatorów, a z ich relacji wynikało, że Newag rzekomo ”zabezpieczył się” w związku z tym, że przetargi na serwisowanie pociągów wygrywały inne firmy, które oferowały korzystniejsze ceny. Jedną z takich firm była SPS Mieczkowski spod Bydgoszczy. To właśnie ta firma nie mogła sobie poradzić z uruchomieniem pociągów, które trafiały do niej na serwis.