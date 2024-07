Kolejna ulewa w Zakopanem i znów zalania. Woda wdziera się do Muzeum Palace

Opady nawiedziły Zakopane około godz. 14. Deszcz padał kilkanaście minut. Do tego był grad. Krótka ulewa wystarczyła, by znów zawyły syreny u strażaków. Ci jak na razie mają kilka interwencji związanych z wodą, która wdarła się do budynków. Strażacy działają w dwóch miejscach na ulicy Piłsudskiego, przy Krupówkach, Makuszyńskiego, Smrekowej, a także przy ul. Chałubińskiego.

Na tej ostatniej ulicy zalewane jest Muzeum Palace - niedawno otwarta placówka muzealna Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. - Mamy problem z wodą. Ta wlewa się przez wyjście ewakuacyjne. Woda wdziera się do piwnic, w których znajduje się część wystawiennicza. Eksponaty nie są jednak zagrożone, w pomieszczeniach znajdują się osuszacze - mówi Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

Dodaje, że rozmawiał już z wykonawcą remontu Palace, by zlikwidować problem, który występuje przy każdym nieco większym opadzie.