Kolejny koncert pod hasłem "Sacrum Profanum: Post Scriptum" w ICE Kraków - „Wir spektralizmu”

Wspomniani kompozytorzy należą do różnych narodowości, ale obaj reprezentują francuską szkołę tego nurtu. Rădulescu z uwagi na pochodzenie mylnie bywa wiązany z rumuńskim odłamem, którego obszerną prezentację usłyszeliśmy już w 2017 roku na pamiętnym koncercie festiwalu Sacrum Profanum (Iancu Dumitrescu, Ana-Maria Avram). Czas sprawdzić i usłyszeć tę drugą stronę i rozstrzygnąć spór w doktrynie. Spektralizm jest modelowaniem rozmaitych elementów muzyki (formy, przebiegów czasowo-rytmicznych, harmonii, barwy) na wzór struktur odnajdywanych w naturze samego dźwięku, widocznych na spektrogramach.

Vortex Temporum to opus magnum Griseya i jeden z najważniejszych utworów gatunku. Cechują go złożony puls, wysublimowane współbrzmienia i szeroka ewolucja barw. Wszystko to często ukazane niczym pod mikroskopem, w skupieniu i powiększeniu, żebyśmy mogli wniknąć głębiej w dźwięk. Kompozytor uważał, że „Vortex Temporum” czasu sprawia, iż poczucie czasu zostaje zaburzone, zakrzywione umożliwiając przeżywanie go na niedostępne sposoby, nazywając je „czasem ptaków, ludzi i wielorybów”.