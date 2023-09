Artyści niczym superbohaterowie naszych czasów. Dwa pierwsze koncerty Sacrum Profanum już 23 i 24 września w Krakowie

Zgodnie ze swoją długą tradycją, sięgającą połowy pierwszej dekady XXI wieku, każda edycja Sacrum Profanum odbywa się pod podanym wcześniej hasłem, które wyznacza myśl przewodnią, towarzyszącą wszystkim koncertom. Nie inaczej jest w tym roku, kiedy widownia festiwalu wkroczy w dźwiękowe „Multiwersum”. Hasło to jest wywiedzione wprost z popkultury – komiksów i filmów o superbohaterach, dotyczyć będzie jednak muzyki współczesnej.

- Czyż obecnie to nie artyści stali się superbohaterami naszych czasów? W dobie wojny, wielu kryzysów, w czasie ograniczonego zaufania społecznego i głębokich podziałów? Czy to nie w ich twórczości właśnie możemy szukać pokrzepienia lub wskazówek do interpretacji i rozumienia złożoności dzisiejszego świata? Świata, który każdy z nas widzi i rozumie inaczej, zgodnie z informacjami przekazywanymi w naszych własnych, zindywidualizowanych, zatomizowanych bańkach – mówi Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Sacrum Profanum.