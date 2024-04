Koło Bochni na rzece Raba są trzy mosty wiszące. To idealny pomysł na majówkę! Można je zwiedzić w jedno popołudnie. Zobacz zdjęcia

Most wiszący na Rabie Chodenice-Damienice

Pierwszy z mostów, wysunięty najbardziej na południe, znajduje się między bocheńską dzielnicą Chodenice a Damienicami w gminie Bochnia. To popularny wśród bochnian skrót do Puszczy Niepołomickiej. Samochód można zostawić na parkingu przy ul. Karosek nieopodal skrzyżowania z ul. Trinitatis (tuż przy tzw. Kolejce).

Most wiszący na Rabie Proszówki-Krzyżanowice

Most Proszówki-Krzyżanowice jako jedyny z trzech łączy dwie miejscowości w obrębie tej samej gminy - gminy Bochnia. Data jego budowy to 1947 rok. Od kładki Chodenice-Damienice oddalony jest o 4,6 kilometra (kwadrans jazdy rowerem), ale można dotrzeć do niego również mniej ruchliwą drogą od strony Krzyżanowic (7,3 km, 22 min.). Tam warto zwiedzić zabytkowy drewniany kościół.