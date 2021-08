Koncert w samym sercu Krakowa. Duet Oneiric Dunes zagra 19 sierpnia w Sukiennicach

Oneiric Dunes to krakowski duet muzyczny, w skład którego wchodzą Ethan Smith, muzyk z Kapsztadu w RPA i Grzegorz Kosowski z Polski. Ich muzyka została opisana jako medytacyjna, prowokująca do myślenia, płynąca z serca i ożywiająca. Z pewnością przemawia do kontemplacyjnego i artystycznego ducha wszystkich słuchaczy. Ethan Smith zagra na saksofonie altowym i flecie, natomiast Grzegorz Kosowski na gitarze elektrycznej, perkusji i kalimbie.

"Od pierwszych nut zaklęcie zostaje rzucone. Ciężkie, hipnotyczne porywy i pulsacje gitary na zmianę niezliczonymi pętlami przeplatają się jak ptaki migrujące o zmierzchu. Czysty dźwięk akordów, rezonujący w parze z szerokimi, atmosferycznymi pociągnięciami pędzla Kosowskiego, wszystko to łączy się ze sobą, tworząc idealne płótno dla subtelnego wkładu Smitha. Ufamy tym muzykom, ponieważ biorą nas za rękę i prowadzą nas ścieżką na bujny ogródek działkowy, na której Brian Eno jest ogrodnikiem" - napisał o muzyce Oneiric Dunes blog Music Makers and Dreamers Of Dreams.