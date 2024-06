Koncertowa premiera albumu "Universum" Atom String Quartetu 11 czerwca w Muzeum Manggha w Krakowie

Zespół stale gości na największych polskich i światowych scenach muzycznych. Kwartet nagrał siedem autorskich albumów, z których dwa - "Fade In" oraz "Places" otrzymały nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego - Fryderyki.

Atom String Quartet to jeden z najbardziej intrygujących kwartetów smyczkowych na świecie, należący do grona najlepszych wykonawców łączącvch jazz z klasyką w Polsce. Zespół łączy możliwości kwartetu smyczkowego z szeroko rozumianą improwizacją. W jego twórczości, oprócz jazzu i klasyki ,słychać inspiracje polskim folklorem, muzyką z różnych regionów świata.

W programie koncertu w Muzeum Manggha znajdą się utwory z tegoż wydawnictwa, które są naturalną konsekwencją działań zespołu, a jednocześnie zupełną nowością w podejściu do komponowania. Każdy z muzyków zmierzył się z wielką formą i skomponował pełnowymiarowy, wieloczęściowy kwartet smyczkowy. Stylistycznie oraz formalnie utwory zbliżają się do muzyki poważnej, czyli do naturalnego środowiska kwartetu smyczkowego, ale nie brakuje w nich charakterystycznych dla Atom String Quartet elementów, takich jak improwizacja, czy nowe, niestandardowe techniki wykonawcze.