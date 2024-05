Konfitury. Jak zrobić idealną konfiturę [PORADNIK, PRZEPISY]

Konfitury, czyli zamykamy smak lata w słoiku! Najprostszym sposobem na zatrzymanie smaku aromatycznych owoców jest przygotowanie konfitury. Jak zrobić konfiturę idealną? Zobaczcie poradnik i przepisy!

Kluczem do przygotowania idealnej konfitury jest dbałość o szczegóły, skrupulatne przygotowania oraz trzymanie się tradycyjnych receptur. Konfitura ma bardziej wyrazisty smak niż dżemy czy powidła. Poznając najważniejsze tajniki tworzenia konfitur w zaciszu własnego domu, będziemy mogli przyrządzić przepyszne delicje, które urozmaicą domowe ciasta, pieczywo, wszelkiego rodzaju naleśniki i placuszki.

Klucz do pełni smaku

Rozsądek może podpowiadać nam, że dla uzyskania idealnej konfitury wystarczy wrzucić do garnka świeże owoce, zasypać cukrem i gotować. Nic bardziej mylnego. O ile w ten sposób można przyrządzić pyszne śliwkowe powidła, konfitura wymaga nieco więcej kunsztu. Po pierwsze, aby stworzyć kipiący od owocowych smaków specjał najważniejsza jest odpowiednia baza. Dlatego też do przygotowania konfitury idealnej należy wybierać jedynie najbardziej dojrzałe i pozbawione skaz i wgnieceń truskawki, wiśnie, jeżyny, aronie czy morele. Pamiętajmy, że nawet śladowe ilości pleśni mogą zepsuć najsmaczniejszą konfiturę. Po drugie – słodzenie. Odpowiednia zawartość cukru pozwala zachować smak i fakturę owoców oraz sprawia, że zatrzymają one swój smak na dłużej. - Na 1 kg owoców często przypada aż 1 kg cukru, który ostatecznie stanowi 60-70 procent gotowego przetworu. Pamiętajmy jednak, by z cukrem nie przesadzić, bo owoce mają swoją naturalną słodycz, która i tak zostanie uwolniona podczas długiego procesu gotowania - radzi Robert Muzyczka, szef kuchni Dwór Korona Karkonoszy. Po trzecie – czas. Doskonała konfitura wymaga cierpliwości i precyzji. W pierwszej kolejności musi zostać przygotowany gęsty, cukrowy syrop. Dopiero później zanurzamy w nim świeże owoce, które powinny gotować się długo i na bardzo małym ogniu, by w pełni nasycone zostały słodyczą.

Sterylne słoiki

Nie można zapomnieć także o wyparzeniu i dokładnym osuszeniu słoiczków i zakrętek, co zapewni ich perfekcyjne domknięcie. Są dwa sposoby sterylizacji słoików. Słoiczki możemy zagotować, wystarczy, że umieścimy je w garnku w zimnej wodzie, doprowadzając ją do wrzenia i pozostawiając słoiki w tym stanie przez ok. 5 minut albo też w piekarniku nagrzanym do 100 stopni Celsjusza.

Konfitura nie tylko z truskawek, malin czy wiśni

Konfitura najczęściej kojarzy się ze smakiem truskawek, malin, czy wiśni. Warto niemniej poszerzyć kulinarne horyzonty tworząc kompozycje smakowe, które rzadko można dostrzec na sklepowych półkach. Nietuzinkowym połączeniem będzie konfitura na bazie czereśni z gorzką czekoladą i na przykład odrobiną rumu, na którą przepis podajemy poniżej.

Innym, nietuzinkowym owocem, którego aromat możemy zamknąć w słoiczku jest arbuz. Jego smak nie tylko jak żaden inny kojarzy się z upalnym latem. Arbuz ze względu na wartości odżywcze, zawartość elektrolitów, potasu i składników zmniejszających stany zapalne jest prawdziwym hitem, docenianym przez dietetyków. I co ciekawe, jest świetnym produktem pod przygotowanie dżemu, czy konfitury.

Przepis na konfiturę czereśniową z czekoladą Roberta Muzyczki

Składniki 3 kg wydrylowanych czereśni

1,5 kg cukru

100 g gorzkiej czekolady min. 70% kakao

100 g mlecznej czekolady

1 łyżka rumu

Wykonanie

Czereśnie przełożyć do garnka i zasypać cukrem. Odstawić na ok. godzinę. Gdy owoce puszczą sok, ugotować je z cukrem na małym ogniu mieszając od czasu do czasu przez ok. 30 minut aż konfitura zgęstnieje. Czekoladę rozkruszyć na małe kawałki i dodać do gotującej się konfitury. Mieszać do momentu rozpuszczenia czekolady. Dodać łyżkę rumu i dokładnie wymieszać. Gorącą konfiturę przełożyć do sparzonych wcześniej słoików, zakręcić i pasteryzować ok. 15 minut.

Przepis na konfiturę z płatków dzikiej róży Katarzyny Kośmider

Składniki 250 g płatków z dzikiej róży

500 g cukru

1 łyżka soku z cytryny

Wykonanie

Z płatków róży poobcinać białe końce jeśli są gorzkie, opłukać, delikatnie osuszyć. Przełożyć płatki do kielicha blendera, dodać cukier, sok z cytryny. Miksować do czasu, aż cukier całkowicie się rozetrze. Gotową konfiturę przełożyć do czystych, suchych, wyparzonych słoiczków. Szczelnie zakręcić.

Konfiturę różaną przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Przepis na konfiturę jabłkową z białą czekoladą Joanny Tokarz

Składniki 2 kg antonówek

opakowanie cukru waniliowego

5 tabliczki białek czekolady

50 g wiórek kokosowych

2 duże łyżki miodu lipowego

Wykonanie

Jabłka umyć, osuszyć i obrać. Usunąć gniazda nasienne. Owoce pokroić na małe kawałki, przełożyć do garnka, podlać niewielką ilością wody i smażyć ok. godzinę na wolnym ogniu.

Czekoladę połamać na mniejsze kawałki i rozpuścić. Najlepiej przełożyć do metalowej miski, a tę umieścić nad garnkiem z gotującą się wodą. Gdy jabłka już się ładnie rozgotują, dodać czekoladę, cukier waniliowy i wiórki kokosowe. Dokładnie wymieszać. Całość gotować jeszcze około 5 minut na bardzo wolnym ogniu.

Gotową konfiturę przełożyć do słoiczków. Aby przetrzymała całą zimę, można ją zapasteryzować.

Przepis na konfiturę kokosowo-wiśniową Kołą Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Składniki 1 kg dojrzałych wiśni

1 opakowanie Żelfixu 2:1

1/2 kg cukru

2 łyżki wiórek kokosowych



Wykonanie

Wiśnie umyć, wydrylować, odważyć 1 kg. Żelfix wymieszać z owocami, zagotować i ciągle mieszając dodać ½ kg cukru. Ponownie zagotować, dodać wiórki kokosowe, gotować 3 min. Zdjąć z ognia i mieszać do zaniku piany. Gorącą konfiturę nałożyć do słoików, szczelnie zamknąć. Pozostawić na 5 minut do góry dnem. Zobacz koniecznie:TOP 10 przetworów z owoców naszych Czytelników

