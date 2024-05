Koniec majówki i zamknięcie sezonu narciarskiego w Tatrach. Śnieg znika w oczach!

30 kwietnia na Kasprowym Wierchu leżało aż 82 cm śniegu. Kilka dni później, 5 maja rano, IMGW podało do wiadomości, że pokrywa śnieżna wynosi już zaledwie 65 cm. Wystarczyło kilka gorących dni w górach, by śnieg szybko zginął. Na Hali Gąsienicowej nie ma go już w ogóle. Nagły wzrost temperatury spowodował, że Polskie Koleje Linowe definitywnie zakończyły sezon narciarski w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach.

Pomimo że na dole już pełnia wiosny (a nawet i lata), o tyle w wyższych partiach gór nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Zagrożenie obowiązuje powyżej 1600 metrów n.p.m.