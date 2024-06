Koniec nauki to początek wakacji z Małopolskimi Terytorialsami. Będą ćwiczyć z żołnierzami

- Scenariusz ćwiczeń w ramach programu podstawowego przygotowany jest specjalnie dla ludzi młodych: czołganie, transport skrzynek z amunicją, skryte poruszanie się w lesie, praca na mapie i busoli, ratownictwo pola walki oraz podstawowe zajęcia z taktyki – mówił podczas wcielenia oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Adam Trębacz. Rekruci uczą się również obsługi broni oraz uczestniczą w profesjonalnych zajęciach ze strzelania. Z kolei osoby, które posiadają doświadczenie wojskowe, wezmą udział w bardziej zaawansowanym programie szkoleniowym.

„Wakacje z WOT” to szansa do nabycia nowych umiejętności, skorzystania z profesjonalnego szkolenia z uczestnikami misji zagranicznych i byłymi żołnierzami wojsk specjalnych. To także okazja do nabycia nowych, trwałych znajomości z rówieśnikami.

Szkolenia w ramach projektu prowadzone są od pięciu lat. Co roku cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale także nauczycieli i rodziców, którzy widzą w tym okazję do rozwoju osobistego i zawodowego. Udział w projekcie "Wakacje z WOT" jest wyrazem patriotyzmu i gotowości do poświęcenia dla ochrony kraju. Jest to również szansa na rozwój osobisty, zdobycie unikalnych doświadczeń oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe.