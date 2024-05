Koniec z reklamowym chaosem w Oświęcimiu? Miasto przyjmie uchwałę krajobrazową

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Szyldy i reklamy w Oświęcimiu według uznania

Szpecące reklamy oraz szyldy i banery według dowolnego uznania właścicieli to obecnie stały element krajobrazu ulic i placów w Oświęcimiu. Dotyczy to zarówno zabytkowego centrum miasta, jak i poszczególnych osiedli, a także głównych traktów przecinających miasto. Ewidentnie odbija się to na wyglądzie miasta.

Władze oświęcimskie podjęły właśnie kroki, które mają to zmienić i skończyć z reklamowym chaosem. Cały proces otwiera uchwała intencyjna związana z przygotowaniem zasad umieszczania reklam na budynkach, obiektach małej architektury, czy ogrodzeniach.