Konrad Kasolik, wychowanek Hejnału Kęty, z Ruchem Chorzów awansował do drugiej ligi. Wierzy w siebie i kolegów

Jakie odczucia towarzyszyły panu, wychowankowi Hejnału, który na otwarcie obchodów 100-lecia kęckiego klubu przegrał z Ruchem Chorzów 0:9? Nie było litości dla pana macierzystego klubu...

Zawsze miło zagrać na murawie boiska, na którym przecież się wychowałem. Była to dla mnie poniekąd sentymentalna podróż do przeszłości. Życie jednak toczy się dalej. Obecnie bronię barw Ruchu Chorzów, nad którym stery przejął nowy szkoleniowiec, Jarosław Skrobacz, więc każdy zawodnik chciał się przed nim zaprezentować z jak najlepszej strony. Nie zagraliśmy na jakichś super obrotach, ale to wystarczyło do odniesienia wysokiego zwycięstwa.

Ma pan za sobą dwa lata w Ruchu Chorzów. Jakie wiążą się z tym wspomnienia?

Tylko najlepsze, skoro udało nam się wywalczyć awans do drugiej ligi. Wiadomo, że pierwszy sezon w barwach Ruchu pozostawił niedosyt, bo nie udało się go dokończyć przez pandemię koronawirusa. Po rozegraniu jednej kolejki rudny wiosennej w 2020 roku rozgrywki zostały przerwane.