Konwencja Konfederacji na Rynku Głównym w Krakowie. Konrad Berkowicz podsumował kampanię wyborczą

Konwencja rozpoczęła się od minuty ciszy i uczczenia pamięci polskiego żołnierza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas służby na granicy z Białorusią.

- Zginął 21 letni żołnierz, który bronił naszej granicy. A co w tym czasie robiła "uśmiechnięta koalicja"? W tym czasie prokuratura ministra Bodnara aresztuje żołnierzy, którzy w innym miejscu bronili polskiej granicy i oddali strzały ostrzegawcze w kierunku imigrantów szturmujących granicę. Mamy sytuację, która trwa dwa lata więc odpowiedzialny za nią jest nie tylko obecny rząd, ale i rząd PiS. Bo sytuacja wygląda tak, że żołnierze mają ostrą broń, ale boją się jej używać bo wiedzą, że zostaną za nią ukarani. Co to oznacza? To oznacza, ze na naszej granicy z Białorusią stoją bezbronni żołnierze - mówił Konrad Berkowicz.

- Mamy spory elektorat, który nie wie, czy pójdzie do wyborów. I chcę was przekonać, że jest to bardzo ważne. Bo my wchodziliśmy do Unii, która miała polegać na wspólnocie wolnych ojczyzn, swobodzie podróży i wolnym handlu, ale po 20 latach w UE, zamiast solidarności międzypaństwowej mamy załatwianie interesów najsilniejszych państw, zwłaszcza Niemiec, kosztem Polski. Dlatego pójdzie na wybory 9 czerwca i zagłosujcie na nas! - apelował Berkowicz.