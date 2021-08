Korona - Puszcza. Porażka „Żubrów” w Kielcach. Frączczak trafił dwa razy

Kielczanie natarli od pierwszego gwiazdka. Błyskawicznie zaczęli zagrażać Puszczy - najpierw był niecelny strzał Jakuba Łukowskiego, następnie Jacka Kiełba. "Żubry" zostały całkowicie zdominowane, i w 13 min, po rzucie rożnym, przełożyło się to na wynik: do dośrodkowania Łukasza Sierpiny doskoczył na 5. metrze Michał Koj i główkując pokonał Gabriela Kobylaka.

Na to trafienie goście szybko odpowiedzieli: tym razem to kielecka defensywa się nie popisała, co wykorzystał Piotr Mroziński. Wyglądało na to, że Puszcza się rozpędza, jednak w 66 min znów Frączczak przypomniał, że z niego kawał napastnika… Ten jego strzał Kobylak miał na rękawicy, ale piłka wpadła do siatki.