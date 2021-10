Kościelisko. I Korowód Wszystkich świętych prowadził św. Kazimierz Królewicz, patron parafii [ZDJĘCIA]

Korowód Świętych ma być zachętą dla dzieci i ich rodziców do poznawania własnych patronów i świętych Kościoła, by za ich przykładem i z ich orędownictwem dążyć ku Zbawieniu. Poprzez przybliżenie postaci świętych oraz ciekawe ukazanie historii ich życia chcemy udowodnić, że nie były to jedynie postacie z kart książek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak my – a zatem „taki duży, taki mały może świętym być…

Jednocześnie ma to być alternatywa dla rodziców, którzy nie chcieliby, aby ich pociechy brały udział w obchodzonych tego dnia w wielu przedszkolach i szkołach zwyczajach Halloween.

Korowód Świętych nie powinien być jednak postrzegany jako coś negatywnego, czyli „przeciwko” lub „w odpowiedzi na” te coraz powszechniejsze zwyczaje. Jego przekaz ma być jednoznacznie pozytywny i nie odnosić się bezpośrednio do kultury związanej z Halloween.