Kościelisko-Tatry. Wystartował Tatra Sky Maraton. Zawodnicy ruszyli na górską trasę liczącą 40 km

Tatra Sky Maraton to bieg typu skyrunning. Trasa w dużej mierze przebiega na wysokości powyżej 2000 m n.p.m, średnie nachylenie na podbiegach wynosi ok. 30 proc., a na niektórych odcinkach przekracza 55 proc. Najdłuższe podejście to ok. 1100 m deniwelacji. Miejsca strome i te o wyjątkowej ekspozycji zostały zabezpieczone przez ratowników TOPR oraz wyposażone w łańcuchy i liny poręczowe.

Zawody odbywają się w Kościelisku po raz drugi. W tym roku zyskały one rangę Pucharu Świata w biegach górskich. Oprócz Tatra Sky Maraton w ramach imprezy przygotowano także dwa inne biegi. To Tatra Trail na dystansie 19 km. To jak informują organizatorzy, bieg łatwy, szybki, dla zawodników, jak i amatorów. - Osoby lubiące krótsze dystanse, rozpoczynający bieganie w górach, a także pasjonaci nordic walking znajdą tu coś dla siebie. Trasa przebiegać będzie przez trzy wsie oraz najbardziej urokliwe miejsca w Gminie Kościelisko - informują organizatorzy.