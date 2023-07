Koszykówka. Ewelina Kobryn prowadzi w Krakowie Camp dla swoich następców

- Moim celem jest stworzyć młodym takie warunki, jakie mają zawodowi gracze. Mam na myśli poziom treningu, szkoleniowców, ich wiedzę oraz warunki zamieszkania. Nasi uczestnicy są zakwaterowani w trzygwiazdkowym hotelu, mają dostęp do sprzętu sportowego i całego zaplecza odnowy biologicznej - mówi Ewelina Kobryn.

Kibicom koszykówki Eweliny Kobryn nie trzeba specjalnie przedstawiać. Szczególnie w Krakowie, gdzie przez lata była podporą Wisły, a w jej barwach zdobyła cztery tytuły mistrza Polski. W sumie tych tytułów dorzuciła jeszcze trzy z Lotosem Gdynia, a do tego mistrzostwo Hiszpanii, Rosji, triumfy w EuroCup, Eurolidze i wspomnianą wygraną w WNBA.

Podczas campu zajęcia z młodzieżą prowadzą bardzo doświadczeni trenerzy. Symbolicznego otwarcia dokonał Ludwik Miętta-Mikołajewicz. Prezes honorowy Wisły Kraków, ale również były trener, który „Białą Gwiazdę” doprowadził do czternastu tytułów mistrza Polski, a z reprezentacją kraju kobiet zdobył dwa razy wicemistrzostwo Europy.

A teraz słów kilka na temat tego, kto w Krakowie prowadzi zajęcia z młodymi koszykarzami i koszykarkami. Ewelina Kobryn mówi: - Są z nami m in. Isabelle Fijalkowski. To rekordzistka reprezentacji Francji w liczbie zdobytych punktów, członkini FIBA Hall of Fame, a jej rodzice pochodzili z Polski. Jacek Winnicki będący merytorycznym koordynatorem Campu prowadził w przeszłości reprezentację Polski kobiet, Patrycja Czepiec ma na koncie mistrzostwo Europy jako zawodniczka, a Edyta Koryzna wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney