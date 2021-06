Koszykówka. Wojciech Bychawski po awansie AZS AGH Kraków: Chcemy zmontować zespół na utrzymanie w I lidze

- W sezonie zasadniczym wygrywaliście regularnie, w fazie play-off zaczęły się schody, ale ostatecznie cel zrealizowaliście i meldujecie się w I lidze.

- Sezon zasadniczy był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Zakończyliśmy go bez porażki. W play-offach nasze drobne problemy brały się w znacznym stopniu stąd, że trochę zaczęło nam brakować zdrowia. Problemy mieli Tomek Zych, Konrad Mamcarczyk, a później jeszcze Patryk Wydra. To wszystko powodowało, że byliśmy bez rozgrywających, a mecze były trudniejsze, presja była większa. Cieszę się jednak, że moim zawodnicy ostatecznie pokazali ogromny charakter, wolę walki i zrobiliśmy to, o czym może nie mówiliśmy głośno, ale co sobie zakładaliśmy - upragniony awans.

- Jest awans i znów jesteście pierwszą siłą w męskiej koszykówce w Krakowie. Wisła spadła do II ligi, wy do niej wracacie. Pamiętam jednak, że gdy w 2019 roku spadaliście z I ligi był pan rozżalony, bo wspominał pan o braku wsparcia choćby ze strony miasta, na które mogli liczyć wasi rywale na tym szczeblu. Jesteście dzisiaj bogatsi o to doświadczenie? Jest szansa, że przygoda z I ligą nie potrwa znowu tylko jeden sezon?

- Może odpowiem chronologicznie. Awansowaliśmy kolejny raz do I ligi i kolejny raz zrobiliśmy to w sposób sportowy. Zamieniliśmy się miejscami z Wisłą, ale muszę dodać, że Wisła do I ligi nie awansowała sportowo, tylko dzięki decyzjom administracyjnym, wynikającym z układu tabeli i zakończeniu sezonu przez pandemię. Trzeba mieć tego świadomość i trzeba o tym głośno mówić, bo my staramy się walczyć sportowo. Wspominam o tym teraz, bo miałem przed rokiem o to sporo żalu i uważałem, że nie odbyło się to wtedy w taki sposób, jak powinno. W sporcie i życiu suma szczęścia generalnie wychodzi na zero i jak się na coś zasługuje, to wcześniej czy później się to dostaje. Jeśli chodzi o wsparcie miasta dla nas, to mamy świadomość, że dalej nie będziemy mogli na nie liczyć. Miasta Kraków w dalszym ciągu nie interesuje sport w takim wydaniu, jaki my uprawiamy i nie sądzę, żeby to się miało zmienić. Musimy liczyć na uczelnię, na sponsorów, którzy postarają się nam pomóc zbudować taką drużynę, która pozwoli nam się na dłużej zadomowić w I lidze. Jestem przekonany, że z punktu widzenia organizacyjnego może nam się to udać. Problem natomiast jest taki, że czas nam ucieka. Zacząłem myśleć o budowie drużyny na nowy sezon praktycznie na drugi dzień po awansie, ale już teraz widać, że rynek jest mocno przetrzebiony. Zbudowanie składu będzie bardzo trudne, chyba najtrudniejsze ze wszystkiego, z czym musimy się zmierzyć. Natomiast ludzie, którzy odpowiadają u nas za stronę finansową i organizacyjną powinni stanąć na wysokości zadania.