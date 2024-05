Kradł paliwo z baków zaparkowanych ciężarówek w Niepołomicach i jeździł autem ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi

Łupem złodzieja padło prawie 3000 litrów paliwa

Grozi mu do 10 lat więzienia

Złodziej trafił do policyjnego aresztu, a następnie zostały mu przedstawione zarzuty kradzieży i używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono oraz kradzieży z włamaniem do pojazdów. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Natomiast za kradzież tablicy rejestracyjnej pojazdu lub nieuprawnione jej używanie grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.