Kraków. 24-latek dał się podejść i stracił 100 tys. zł. Inny młody krakowianin 47 tys. Oszustwo "na legendę"

Do zdarzenia doszło 6 grudnia br., 24-letni mężczyzna padł ofiarą sprawców, podszywających się pod pracowników banku. Cała sytuacja miała miejsce podczas rozmowy telefonicznej. Kobieta, która udawała pracownika banku, obcobrzmiącym akcentem poinformowała go, że z jego konta kilkukrotnie wykonano nieautoryzowane transakcje. Następnie przełączyła 24-latka do rzekomego operatora technicznego, który miał pomóc w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji. Mężczyzna przez swojego rozmówcę został poinformowany, że aby zabezpieczyć swoje środki, musi je przelać na wskazany tymczasowy rachunek. 24-latek uwierzył w historię i zgodnie z instrukcją, dokonał przelewu. Dopiero po kilku godzinach zorientował się, że został oszukany na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. W podobny sposób stracił pieniądze 32-letni krakowianin. Osoba, podająca się za pracownika banku przekonała męzczyznę o potrzebie pilnego przelania środków finansowych w celu zabezpieczenia jego konta. 32-latek zrealizował przelew na rachunek oszusta, tracąc w ten sposób 47 tysięcy złotych.