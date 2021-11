Kraków. Alarm w sprawie wodnych zagrożeń w historycznym mieście drążonym przez inwestycje Małgorzata Mrowiec

Pękanie fundamentów, osiadanie budynków, woda w piwnicach zabytkowych kamienic - specjaliści podnoszą alarm w sprawie takich sytuacji w obrębie Starego Miasta w Krakowie. Każda nowa inwestycja, która obejmuje drążenie podziemi, by powstał w nich parking czy np. tunel, oznacza naruszenie gruntu, zmianę jego gęstości i zmianę stosunków wodnych. To z kolei może zagrażać bliższemu i dalszemu sąsiedztwu - historycznej zabudowie, jak i np. drzewom na Plantach. Procesy, które mogą być tragiczne w skutkach, nasilają się w ostatnim czasie. W Krakowie w czwartek i piątek trwa konferencja naukowa, która ma pomóc znaleźć rozwiązania, podjąć decyzję co do ewentualnych dalszych działań, by m.in. ocalić krakowskie zabytki.