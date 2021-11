Kraków. Dawne pola uprawne w Mistrzejowicach mogą iść pod zabudowę. Radni nie chcą do tego dopuścić Bartosz Dybała

Teren, który część radnych chce uchronić przed zabudową Materiały z sesji Rady Miasta Krakowa Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Radni miejscy nie chcą dopuścić do zabudowy zielonego terenu powyżej osiedli Bohaterów Września i Piastów, gdzie niegdyś znajdowały się pola uprawne, które później zaczęły zarastać trawą. Sporządzany plan miejscowy na razie wyznacza tam zieleń, ale są zakusy, by zapisy zmienić. Możliwości inwestowania domagają się prywatni właściciele działek. Ale jak wskazał radny Michał Drewnicki, znaczna część terenu nie należy do osób fizycznych, tylko prawdopodobnie do dewelopera. Dyskusja podczas obrad sesji rady miasta była gorąca. - Co trzeba zrobić, żeby w końcu zaistniała sprawiedliwość? Dawniej było takie prawo, że jak ktoś wyciągnął dłoń po cudzą rzecz, to mu ją odrąbali. Trzeba zdaje się przywrócić to prawo - mówił jeden z mieszkańców.