Kraków. Awantura wokół klonu na Stradomiu. Komentujący wytknęli, że to "ekościema"

Kraków. Gorący spór szpitala i dewelopera o dźwig uniemożliwiający loty helikopterom LPR. W tle decyzje urzędników sprzed lat

Trwa spór pomiędzy szpitalem Narutowicza a deweloperem, który postawił blisko 30-metrowy dźwig do budowy apartamentowca, który uniemożliwił lądowanie helikopterom LPR na lądowisku szpitalnym. I choć deweloper zapowiedział demontaż dźwigu w najbliższą sobotę, to emocje nie opadają. Szpital zarzuca deweloperowi podawanie „niewiarygodnych” informacji. Inwestor odpowiada, że chce dojść do porozumienia, ale szpital nie nawiązuje dialogu. W tle są decyzje urzędu miasta Krakowa sprzed kilkunastu lat.