Kraków. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy będą mogli spotkać się z ekspertami

Linia tramwajowa do Mistrzejowic. Spotkania dla mieszkańców

We wtorek, 7 września, w godz. 17-19 odbędzie się pierwsze spośród dwóch spotkań konsultacyjnych z udziałem ekspertów. Aby wziąć w nim udział, nie trzeba wychodzić z domu - wystarczy tuż przed jego rozpoczęciem wejść na stronę internetową konsultacje.tramwajdomistrzejowic.pl.

Drugie ze spotkań odbędzie się w czwartek, 9 września, również w godzinach 17-19, w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Sadzawki 1. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne w konsultacjach może wziąć udział maksymalnie 50 osób.

Rejestracja ruszy w środę, 8 września, o godz. 8 i potrwa do czwartku, 9 września, do godz. 12 lub do wyczerpania limitu miejsc. W wyznaczonym terminie wystarczy wysłać zgłoszenie e-mail, zawierające imię i nazwisko uczestnika na adres [email protected] Rejestracja będzie potwierdzana w wiadomości zwrotnej. Jednorazowo można zgłosić jednego uczestnika.