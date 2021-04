Kraków. Budowa zintegrowanego węzła na finiszu. Co to takiego?

NOWE Kraków. Biznes wraca do gry i zamierza rosnąć szybciej niż przed pandemią. Są powody do optymizmu. Porozmawiajmy o tym na Kongresie MBA

Wielu przedsiębiorców w Polsce nadspodziewanie dobrze przeszło arcytrudny test pandemii i lockdownów. Dzięki wysokim kompetencjom menedżerskim wykazali olbrzymią odporność na kryzys i zdolność nie tyle przetrwania, co takiego przeorganizowania swych biznesów, by się wzmocnić – teraz i na przyszłość. Jak rysuje się owa przyszłość? Czy są powody do optymizmu? To będzie główny temat XVII Międzynarodowego Kongresu MBA w Krakowie - 14-16 maja 2021 r. - ONLINE.