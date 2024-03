Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami

Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać, udając się do kramów na Rynku Głównym. W niektórych przypadkach różnice cenowe są niewielkie, ale są produkty, które podrożały nawet o 10 złotych w porównaniu do Jarmarku w 2023 roku.

Paragony grozy na każdym kroku

Za 12 sztuk pierogów zapłacimy już 40 złotych, a nie 38, jak miało to miejsce rok temu. Dodatki w postaci cebulki, boczku i śmietany to kolejne 8 złotych, a nie 7 zł. Za miseczkę barszczu czerwonego solo zapłacimy 10 złotych, za pomidorową czy czosnkową 15 złotych, zupa grzybowa, grochówka i żurek będą nas kosztowały 25 złotych (w 2023 roku 18 złotych), a fasolka po bretońsku i kwaśnica aż 30 złotych.

Staropolska pajda ze smalcem lub osełką czosnkową dalej będzie kosztować 18 złotych. Dodatki w postaci grillowanego boczku czy cebuli to odpowiednio 12 i 7 złotych. Cały bochen chleba to już 60 złotych, a połowa 30 złotych. Kiełbasa z grilla to koszt od 18 złotych do 28 złotych, a z cebulką nawet 33 złote, kaszanka z grilla będzie nas kosztować od 16 do 28 złotych, golonko 22-23 złote, szaszłyk od 22 do 36 złotych, a stek 22 złote.