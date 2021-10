Kraków. Co będzie wolno, a czego nie na Kazimierzu. Ruszają konsultacje

Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa.

Planowany park kulturowy to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

Kazimierz, usytuowany na południe od średniowiecznego miasta Krakowa, został założony przez króla Kazimierza Wielkiego aktem z 1335 r. Jego układ przestrzenny, z charakterystyczną, prostopadłą siatką ulic, w znacznej części zachował się do dziś. Na jego terenie znajdowało się również żydowskie getto, którego początki datowane są na koniec XV w. Aż do II wojny światowej był to znaczący ośrodek żydowskiej kultury i nauki. Fortyfikacje Kazimierza, uformowane w XIV w., wtopiły się w późniejszą zabudowę, a powstałe pomiędzy Kazimierzem a Krakowem przedmieście Stradom, było łącznikiem pomiędzy dwoma miastami.