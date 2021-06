Kraków. Co z poszerzeniem strefy płatnego parkowania? Mieszkańcy przeciwni, dzielnice podzielone

Kraków. Rozpoczyna się wielkie malowanie ulic w centrum. Tak nakazał sąd

W najbliższych dniach rozpoczną się prace, mające na celu wprowadzenie poziomego oznakowania miejsc postojowych. Oznacza to wcielenie w życie wyroku sądu, dotyczącego oznaczenia miejsc do parkowania dla inwalidów. Koperty i białe linie pojawią się na obszarze Starego Miasta, Kazimierza i Stradomia. Oznakowanie zostało wcześniej usunięte, bo nie korespondowało z zabytkową zabudową. Urzędnicy uparli się jednak, by pojawiło się na nowo. Zdarzały się przypadki, w których kierowcy łamiący przepisy, w swojej obronie powoływali się na to, że znaki pionowe nie wystarczą, a poziomych linii i kopert nie ma.