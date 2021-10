Kraków. Coraz większe postępy w budowie przystanku kolejowego na Grzegórzkach [ZDJĘCIA]

FLESZ - Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

- Przy Hali Targowej powstaje nowy przystanek, który będzie integrował podróże koleją z komunikacją miejską. Z dwóch w pełni zadaszonych peronów podróżni będą mogli odjechać w kierunku Tarnowa, Wieliczki, Skawiny, czy lokalnego lotniska - informują w PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wygląd przystanku budzi duże emocje wśród mieszkańców. Najpierw komentowali, że historyczne centrum to nie miejsce na blaszaną konstrukcję peronów. W PKP PLK wyjaśniali, że okładzina z blachy to pierwszy etap prac i przekonywali, żeby poczekać na końcowy efekt. Teraz krakowianie zwracają uwagę, że to jednak nie lekkie, oszklone elewacje i dachy, jakie mogli wcześniej zobaczyć na wizualizacjach.

W mediach społecznościowych pojawiły się krytyczne komentarze. "Zastanawiam się jak można postawić coś takiego w historycznym centrum Krakowa. Już stacja Kraków Bonarka jest bardziej stylowa niż Grzegórzki" - skomentował pan Bartłomiej, "Czymkolwiek ta blacha nie będzie pokryta to finalny efekt będzie bardzo daleki od tego co było przedstawiane na pięknych wizualizacjach. Tego już się po prostu nie da w tym momencie uratować" - uważa pan Michał.