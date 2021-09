Kraków. Demonstracja na Rynku Głównym. "Dość tortur na granicy" GROM

W piątek o godz. 18 pod pomnikiem Adama Mickiewicza inicjatywa obywatelska "Witajcie w Krakowie" i kilka innych grup zorganizowały "demonstrację solidarnościową z uchodźcami i uchodźczyniami przetrzymywanymi w polskiej strefie przygranicznej w Usnarzu Górnym". Dzień wcześniej został w tamtym rejonie - w części woj. podlaskiego i lubelskiego - wprowadzony stan wyjątkowy. "Spotkajmy się w piątek pod pomnikiem Adama Mickiewicza – słynnego polskiego uchodźcy – żeby wspólnie zamanifestować naszą niezgodę i wściekłość na to, co się dzieje. Pokażmy solidarność z uchodźcami i uchodźczyniami poddawanymi torturom na polsko-białoruskiej granicy!" - zachęcali organizatorzy. Na Rynek przyciągnęli ok. 100 osób.