Kraków. Do kościoła norbertanek można już wejść po kładce, przez odkopany i ratowany romański portal [ZDJĘCIA]

Kamienny romański portal znajduje się w wejściu do kościoła od strony ul. Kościuszki, w kruchcie pod wieżą. Wymagał pilnej interwencji, ponieważ podmakał i kruszył się, niszczał w zastraszającym tempie. Jego dolne partie od czasu barokowej (XVII w.) przebudowy kościoła klasztornego były zasypane, "utopione" pod posadzką. W ramach podjętej w 2018 r. walki o zachowanie tego bezcennego zabytku zdecydowano, że dolna część portalu zostanie odkopana, po czym cały przejdzie konserwację i zostanie wyeksponowany.

- Teraz jest już pokazany w pełnej krasie - mówi proboszcz parafii Najświętszego Salwator ks. kanonik Stanisław Sudoł. - Zapraszamy do odwiedzin tutaj mieszkańców i turystów, codziennie od godziny 6.30 do 18, a w niedzielę przez cały dzień. To wejście przymkniemy prawdopodobnie pod koniec listopada, gdy zacznie się duży chłód - zastrzega.