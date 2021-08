Kraków. Do zajezdni tramwajowej Podgórze dotarł na specjalnej lawecie 50. Lajkonik

Nie oznacza to jednak zakończenia projektu. Ostatni, 50. Lajkonik będzie teraz przechodził końcowe odbiory i będzie sprawdzany na krakowskich torach. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tych odbiorów będzie mógł wyjechać na regularną linię i wozić pasażerów. Dostarczenie 50 Lajkoników to nie koniec dostaw nowych tramwajów do stolicy Małopolski. Dla mieszkańców zostało już bowiem zamówionych 60 kolejnych wagonów typu Lajkonik, które wyprodukuje firma Stadler.

Trafią one do Krakowa w latach 2022-2023. Lajkoniki to nowoczesne tramwaje wyposażone w klimatyzację, monitoring, oświetlenie ledowe wnętrza oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z głosowego zapowiadania przystanków i tablic wyświetlających trasę przejazdu. W każdym z tramwajów jest zamontowana specjalna platforma, która ułatwia wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach.