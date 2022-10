Kraków. Firmy z Rybitw piszą do prezydenta w sprawie krakowskiego Manhattanu. Swoje roszczenia szacują na ponad 760 mln zł Bartosz Dybała

Nawet 767 milionów złotych odszkodowania mogą domagać się od miasta firmy, których rozwój zostanie zablokowany, jeśli w życie wejdzie plan miejscowy, konieczny do wybudowania nowej dzielnicy na terenie Płaszowa i Rybitw. Przedsiębiorcy apelują do władz Krakowa, by te usiadły z nimi do rozmów i na nowo przemyślały przyszłość blisko 680-hektarowego obszaru na południu miasta. - Chcemy wypracować najlepsze dla wszystkich rozwiązania na salach obrad, nie zaś ścierać się w sądowych gmachach. Zróbmy krok wstecz i wypracujmy kompromis dla Krakowa. Twórzmy nowe, ale lepsze miasto - napisali m.in. do prezydenta Jacka Majchrowskiego.