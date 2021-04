Kraków. GDDKiA wybrało wykonawcę odcinka trasy S7 Widoma-Kraków. Konsorcjum ma za to dostać ponad 1,5 mld zł

Przypominamy, że 20 lipca 2020 r. została wydana zgoda na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Małopolskiego i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym zakresie, 5 października 2020 r. inżynier kontraktu, z ramienia firmy nadzorującej prace, wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy.

Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewnił by realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 % drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej ilości pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.