Kraków. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie

Otwarcie Cogiteonu

Z kolei w sobotę 22 czerwca przy Małopolskim Centrum Nauki o godz. 12 rozpocznie się kiermasz naukowy, będą też pokazy dla dzieci. O godz. 15 spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, który opowie m.in. o nowej książce z serii „Apetyt na wiem” z przepisami kulinarnymi, ciekawostkami naukowymi oraz wierszami. A o godz. 18 koncert Majki Jeżowskiej, która zaśpiewa swoje największe przeboje. To niepowtarzalna okazja, aby przeżyć magiczne chwile przy muzyce, która łączy pokolenia. Wstęp wolny.

Bilety do Cogiteonu

Można zarezerwować bilet on-line już dziś. Jest to możliwe pod adresem: bilety.cogiteon.pl. Pierwsi zwiedzający będą mogli skorzystać z atrakcji od niedzieli 23 czerwca. Tego dnia po raz pierwszy otwarta będzie najważniejsza ekspozycja: „Człowiek i jego marzenia”. Składa się ona z ponad stu eksponatów, podejmujących tematy związane m.in. z biologią, funkcjonowaniem w społeczeństwie, odkrywaniem świata, przyrodą czy technologią.

Cennik biletów Cogiteon:

Bilet normalny - 42 zł

Bilet ulgowy - 37 zł

Przysługuje dzieciom w wieku 3-6 lat, uczniom, studentom do 26. r.ż., seniorom powyżej 65. r.ż., osobom z niepełnosprawnościami. Bilet ważny jest tylko po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.

Wejście bezpłatne dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością

Przysługuje opiekunowi osoby z niepełnosprawnością, dla której zakupiono bilet ulgowy.

Bilet 2+2 - 130 zł

Dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci do 18 r.ż. Bilet ważny jest po okazaniu dokumentów potwierdzających wiek dzieci.