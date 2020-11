Kraków. Jarosław Kaczyński i Ryszard Terlecki z wizytą na Wawelu [ZDJĘCIA] Bartosz Dybała

We wtorkowy wieczór wicepremier Jarosław Kaczyński oraz m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pojawili się na Wawelu. Politycy spędzili tam ok. pół godziny. Nasz fotoreporter zarejestrował wyjazd rządowych limuzyn. Kaczyński przyjechał na Wawel, by prawdopodobnie pomodlić się przy grobie brata-bliźniaka i jego żony.